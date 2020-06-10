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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الشرقية: استقبال 21 شكوى عبر «واتسآب» من متضرري فيروس كورونا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:31 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
سارة الوردانى
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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استقبال 21 شكوى من المواطنين اليوم عبر رقم "الواتس آب" (01550010070)، والمخصص لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين من امتناع مستشفيات العزل الصحي عن استقبالهم لتلقي العلاج اللازم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع الشكاوى الواردة فورا وفقا لآلية العمل المحددة.

وأوضح المحافظ، أن الشكاوى الواردة تضمنت 3 شكاوى من المواطنين بخصوص عدم دخول مستشفيي "الصدر - الأحرار"، بمدينة الزقازيق لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج، و18 شكوى واستفسارًا عن الأعراض التي تظهر في حاله الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف محافظ الشرقية، أن آليه التواصل مع الشكاوى الواردة عبر "الواتسآب" تتم من خلال متابعة دقيقة من فريق عمل بغرفة الأزمات والكوارث بالديوان العام، ويقوم بالاتصال الفوري بمسؤولي إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة للتواصل مع المواطنين أصحاب الشكوى، واتخاذ اللازم لفتح المستشفيات أمامهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة للتعامل مع الفيروس والرد على استفساراتهم.

وكانت محافظة الشرقية قد أعلنت عن تخصيص رقم الواتسآب بالإضافة إلى الخط الساخن 16528 لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والموقع الإلكتروني www.sharkia.gov.eg، لتلقي شكاوى المواطنين بشأن جائحة فيروس كورونا، والتواصل الفوري مع الجهات المعنية لمتابعه الشكاى الواردة وحلها فورا.

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