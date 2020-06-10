المركزي: ارتفاع مؤشرات أنشطة القطاعات غير البترولية قبل كورونا

كشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي المصري، عن أن مؤشرات الأنشطة للقطاعات غير البترولية، تشير إلى الارتفاع بشكل عام خلال شهري يناير وفبراير 2020، أي قبل تفشي جائحة كورونا المستجد عالميا.وسجل نمو مؤشر الصناعات التحويلية معدلًا موجبًا خلال يناير 2020 بعد انكماشه خلال الربع الرابع من عام 2019.وارتفعت مبيعات سيارات الركوب خلال يناير وفبراير من عام 2020 بشكل قوي بعد انكماشها لمدة أحد عشر شهرا متتاليا منذ فبراير من عام 2019، بينما استمرت مبيعات الأتوبيسات وسيارات النقل، في تحقيق نمو قوي خلال ذات الفترة، بالإضافة إلى ذلك شهدت وتيرة معدل النمو السنوي لصافي حجم الحمولة المارة عبر قناة السويس تسارعًا خلال يناير وفبراير من عام 2020.