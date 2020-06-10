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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهالي سمنود يستغيثون من مشاكل الصرف الصحي (صور)

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:19 م
الصرف الصحي
الصرف الصحي
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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سيطرت حالة من الاستياء والغضب الشديد على أهالي قرية ميت حبيب التابعة لمركز سمنود، بسبب تحول بالوعة صرف صحي وسط الطريق الرئيسي للقرية بدوران شبرا، لحفرة كبيرة تعوق حركة المارة والسيارات، الأمر الذي يهدد حياة المواطنين، يتسبب في وقوع العديد من الحوادث.

وقال محمد علي، من أهالى القرية لـ"الدستور" أن البيارة تحولت بسبب الاهمال إلى عائق كبير في حركة سير السيارات والميكروباصات على الطريق، الأمر الذي يحتاج إلى تدخل المسئولين من شركة المياه ومجلس المدينة لغلق البيارة، قبل أن تتسبب في وقوع حوادث، خاصة ليلا.

أضاف خالد الخولي، أحد الأهالي، أنهم أرسلوا عدة شكاوى لمحافظ الغربية والمهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، لكن دون جدوى.

وناشد الأهالي المحافظ وجميع الجهات المعنية بهذه المشكلة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحل هذه المشكلة قبل أن تتسبب في حدوث كارثة، ويتم إزهاق العديد من الأرواح البريئة.
الصرف الصحي
الصرف الصحي
الصرف الصحي
الصرف الصحي

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