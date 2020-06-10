محافظ الشرقية يترأس لجنتين لاختبار تجديد شغل وظيفتين قياديتين

ترأس الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لجنتين لاختبار تجديد شغل وظيفتى مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالديوان العام، ومدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية.أكد المحافظ أن معايير الاختبار تتضمن التعرف على الإمكانيات البشرية للمتقدم لشغل الوظيفة ومدى قدرته على تقديم الأفضل لتحسين منظومة العمل وضبط الأداء، وكذلك اختبار السمات الشخصية ومهارات الاتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تقديم عرض للإنجازات التي حققها كل متقدم والمؤهلات الحاصل عليها وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الآلي، فضلًا عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها.وأضاف محافظ الشرقية أن اختبارات اختيار القيادات بجميع قطاعات العمل تهدف إلى التعرف على الإمكانيات البشرية للمرشح لشغل الوظيفة، ويأتى ذلك ضمن خطة الدولة للنهوض بالعمل الإداري للارتقاء بكل الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيلً لسياسة الإصلاح الإداري التي تنتهجها الدولة بما ينعكس على تحسين مستوى أداء دولاب العمل الحكومي.حضر الاختبارات المهندس محمد الصافى السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطى، الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، وعلى الصناديلي، السكرتير العام المساعد ووكيل وزارة الصحة ومدير مديرية التنظيم والإدارة.