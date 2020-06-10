بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي.. وامتحانات الثانوية أبرز موضوعاته

بدأ، منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، باستخدام تقنية "الفيديوكونفرانس"، ومن المقرر أن يناقش عددا من الموضوعات الطارئة علي الساحة، من بينها استعداد كل الوزارات المعنية لاجراء امتحانات الثانوية العامة وسط إجراءات احترازية مشددة حفاظا على الطلاب من عدوى فيروس كورونا المستجد.هذا ومن المقرر أيضا مناقشة التقارير المعنية بتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، والإجراءات التي يتم تنفيذها، وبحث التحديات والحلول الممكنة، لإعلانها بشكل رسمي.