تسليم 26 عمارة بمشروع «دار مصر» بالقاهرة الجديدة

أعلن المهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن الجهاز يعتزم تسليم دفعة جديدة من تسليمات المرحلة الأولى بمشروع دار مصر لمنطقة شمال القرنفل بعدد 26 عمارة بإجمالي 624 وحدة سكنية، موضحا أنه سيتم اعتبارا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020.وأوضح "غنيم" فى تصريحات لـ"الدستور" أن أرقام العمارات منطقة شمال القرنفل والتى ستبدء من العمارات هي: (3_410-409-356-355-354-353-352-394-393-351-350-204-197-349_348-346-205-396-395-398-397-124-345-208-123-198)وأشار إلى ضرورة استكمال إجراءات التسليم، والتوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع التجمع الخامس لإنهاء إجراءات البنك، يلها جهاز التجمع الأول والتوجه بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.