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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«المنشآت السياحية» تعلن تعديل اشتراطات السلامة الصحية بالمطاعم

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:08 م
عادل المصري
عادل المصري
فاتن غلاب
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أعلنت غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصري، عن تخفيف الاشتراطات الصحية التي أعلنت عنها الغرفة، كضرورة لإعادة التشغيل بالمطاعم والكافيهات الخاضعة للغرفة، بناءا على اجتماع عقد مع قطاع الرقابة على الفنادق بوزارة السياحة والآثار.

وشملت الضوابط، وفق بيان، ضرورة الحصول على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار، والالتزام باشتراطات وزارة الصحة حول التكييف المركزي، ويوقع مدير المنشآة إقرارا بالالتزام بالضوابط المعلنة، والإبلاغ عن ظهور أي حالة بين العاملين، وحال ثبوت مخالفة يتم إلغاء ترخيص المدير وغلق المنشآة، مع الالتزام باستقبال 50% من طاقة التشغيل بالمطعم.

كما أقرت التعديلات ترك مساحة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام ومتر واحد بين كل شخص وأخر على المائدة، وللعائلات حد أقصى 6 مقاعد على الطاولة، مع تشغيل المصاعد بنصف طاقتها واستمرار غلق أماكن ألعاب الأطفال.

وشملت الضوابط الصحية منع إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة، وتشغيل المطابخ بشكل يراعي قواعد التباعد الاجتماعي، مع وضع لافتات على مدخل المنشأة بعدم دخول من لديهم أعراض كورونا، وتوفير مطهرات الأيدي بمدخل المنشأة، مع حظر البوفيه المفتوح والعمل بنظام البوفيه غير المفتوح، واستمرار حظر تقديم الشيشة.

أيضا، يتم إزالة المفارش القماشية من الموائد واستبدالها بمفارش أحادية الاستخدام قدر المستطاع، وكذا أدوات المائدة، مع توفير معقمات ومطهرات على كل مائدة، والعمل على منع التزاحم في الدخول والخروج بإرشادات وملصقات أرضية، وتعقيم مقاط التلامس باستمرار وكذا دورات المياه باستخدام المواد المعتمدة من وزارة الصحة.

وألزمت الضوابط المنشآت السياحية بوضع ملصقات إرشادية عن طرق الوقاية في جميع أنحاء المطعم، وكذا ووضع سلات قمامة تفتح بالقدم، والتخلص من النفايات بشكل آمن طبقا لإرشادات وزارتي الصحة والبيئة.
وفيما يخص العاملين، نوهت الضوابط لضرورة تشغيل 50% فقط من العمالة، والتأكد من وجود أدوات الحماية الشخصية لهم من قفازات وأقنعة وأدوات تطهير، وعدم تشغيل العاملين من كبار السن أو ذوي الأمراض المزمنة، وتوعيتهم بكافة التدابير الوقائية الأساسية ضد فيروس كورونا المستجد، وقياس درجة حرارتهم يوميا مع عدم تشغيل من يعانون من أمراض.

وفيما يخص الرواد يتممنع التزاحم والتدافع عند المداخل والمخارج، مع وضع آلية لتنظيم قائمة الانتظار سواء بالحجز المسبق تليفونيا أو إلكترونيا، وكذا الالتزام بقياس درجة حرارة رواد المنشآة عند الدخول.

وحول نظام "التيك أواي" يتم تنظيم انتظار العملاء خارج المطعم وتزويد المدخل بملصقات أرضية تراعي قواعد التباعد الاجتماعي، ويقوم مندوب المطعم بتوصيل الطلب للعميل بالخارج مع الابتعاد لمسافة متر بين كل شخص وأخر.

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