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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المركزى: استقرار عجز الحساب الجارى وتحسن فائض «المالى»

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:05 م
المركزي
المركزي
حسن كامل – راندا التوني
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كشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي المصري، عن استقرار عجز الحساب الجاري بشكل عام على أساس سنوي خلال الربع الرابع من 2019، بينما تحسن فائض الحساب المالي خلال الربع الرابع من 2019.

واستقر عجز الحساب الجاري وفقا للتقرير بعد تحسنه على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2019، ولك للمرة الأولى منذ الربع الثاني من عام 2018، وقد جاء ذلك مدفوعا بشكل اساسي بتحسن مساهمة كل من تحويلات العاملين بالخارج وعجز الميزان التجاري غير البترولي وصافي عجز دخل الاستثمار، الذي حد منه تراجع مساهمة كل من عجز الميزان التجاري البترولي وصافي فائض الخدمات.

وارتفع عجز صافي الصادرات من السلع والخدمات على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2019، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام 2019، وقد جاء ذلك مدفوعا بتراجع مساهمة كل من الواردات والصادرات من السلع والخدمات، خاصة تلك المتعلقة بعجز الميزان التجاري البترولي وصافي الخدمات.

واستمر تحسن عجز الميزان التجاري غير البترولي على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2019، وذلك للربع الثالث على التوالي، وقد جاء ذلك مدفوعا بشكل أساسي بتحسن عام في مساهمة كل من الصادرات والواردات.

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