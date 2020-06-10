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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء: افتحوا الجراجات المغلقة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:04 م
جراج مغلق
جراج مغلق
أحمد أبو المحاسن
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أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء ضرورة خلق أماكن انتظار لاستيعاب السيارات المتواجدة بالشوارع الرئيسية والفرعية خاصة الشوارع المحيطة بالمحاور الجديدة التي تم إنشاؤها بالعاصمة لتيسير الحركة المرورية.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات فتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات واستخدامها فى الأغراض المخصصة من أجله لتخفيف تكدس السيارات بالشوارع والميادين الرئيسية، مع المرور الدوري للتأكد من عدم استغلالها مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة أعمال تطوير الشوارع والمحاور الجديدة التى يتم إنشاؤها بالمنطقة الشرقية ضمن المخطط الشامل لجعل المنطقة نموذجًا لباقى مناطق العاصمة.

وأكد محافظ القاهرة أنه لن يتم السماح بإقامة أي عقار فى القاهرة لا يلتزم بالاشتراطات البنائية التي توجب وجود جراج لاستيعاب سيارات قاطنيه للقضاء على ظاهرة الانتظار الخاطئ بالشوارع.

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