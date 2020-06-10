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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم»: إعلان تقييم المواد غير المضافة مع نتيجة الثانوية العامة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:03 م
الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي
نورهان عبدالرحمن
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قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن عمليات تصحيح كراسات إجابات المواد غير المضافة للمجموع ستكون بنظام "مجتاز" أو "غير مجتاز".

وأضاف حجازي، في تصريحات صحفية، أن عمليات التصحيح لتلك المواد ستتم في مقار تقدير إجابات الطلاب بالكنترولات التابعة لقطاعات الثانوية العامة الرئيسية في القاهرة وأسيوط والإسكندرية والمنصورة، على أن تعلن نتائج الطلاب في تلك المواد مع نتيجة الثانوية العامة.

كان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، قد أعلن الأحد الماضي عددًا من الإجراءات الخاصة بالمواد غير المضافة للمجموع، والتي تشمل إجابتها من المنزل، لتقليل عدد مرات نزول الطلاب من منازلهم وتوجههم للجان، في ضوء جائحة فيروس كورونا المستجد.

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