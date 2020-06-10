«التعليم»: إعلان تقييم المواد غير المضافة مع نتيجة الثانوية العامة

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن عمليات تصحيح كراسات إجابات المواد غير المضافة للمجموع ستكون بنظام "مجتاز" أو "غير مجتاز".وأضاف حجازي، في تصريحات صحفية، أن عمليات التصحيح لتلك المواد ستتم في مقار تقدير إجابات الطلاب بالكنترولات التابعة لقطاعات الثانوية العامة الرئيسية في القاهرة وأسيوط والإسكندرية والمنصورة، على أن تعلن نتائج الطلاب في تلك المواد مع نتيجة الثانوية العامة.كان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، قد أعلن الأحد الماضي عددًا من الإجراءات الخاصة بالمواد غير المضافة للمجموع، والتي تشمل إجابتها من المنزل، لتقليل عدد مرات نزول الطلاب من منازلهم وتوجههم للجان، في ضوء جائحة فيروس كورونا المستجد.