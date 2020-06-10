9629 حالة وفاة بكورونا في بلجيكا

أعلنت خدمة الصحة العامة الفيدرالية في بلجيكا، اليوم، تسجيل 132 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع عدد إجمالي الاصابات في البلاد إلى 59.59 حالة.وقالت الخدمة في بيان لها نقلته صحيفة "بروكسل تايمز" البلجيكية على موقعها الإلكتروني، إن الرقم الإجمالي للإصابات في بلجيكا يشمل جميع الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى والحالات النشطة المؤكدة، بالإضافة إلى المرضى الذين تعافوا أو توفوا من عواقب الفيروس.وأوضحت الخدمة أن 24 مريضًا جديدًا ادخلوا إلى المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما تماثل 68 شخصًا آخر إلى الشفاء التام وغادروا المستشفيات، حتى أصبح العدد الإجمالي للأشخاص الذين يخضعون للعلاج من كورونا داخل المستشفيات في بلجيكا في الوقت الحالي 525.وفي السياق ذاته، أعلنت الخدمة أنه تم الإبلاغ عن 10 وفيات جديدة، منها 8 حدثت في المستشفيات، وحالة واحدة في مركز رعاية سكني.. فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في بلجيكا منذ بداية الوباء حاليًا 9629 حالة.