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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الكهرباء»: من يزيد استهلاكه عن 650 كيلو وات شهريًا خارج الدعم

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:11 م
فواتير
فواتير
هدير شعراوي
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علق الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على الانتقادات الموجهة لتوقيت زيادة أسعار الكهرباء، مشيرًا إلى الأعباء الكثيرة الملقاة على عاتق الحكومة خلال هذه الفترة خاصة بعد جائحة فيروس كورونا.

وأضاف حمزة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر2"، أن الجديد في شرائح الكهرباء هذا العام هو عدم استفادة من يزيد استهلاكه عن 650 كيلو وات في الشهر من الدعم، لافتًا إلى أنه كلما زاد استهلاك المواطن من الكهرباء قل الدعم المقدم له
من الدولة والعكس صحيح.

وأوضح متحدث الكهرباء، أن فلسفة إعادة هيكلة الأسعار جاءت لمعالجة الفجوة بين سعر البيع وسعر التكلفة، والتي أدت للظلام وتردي الشبكات خلال السنوات الماضية، معلقًا: "مش عايزين نرجع تاني لده".

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