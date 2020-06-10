تجديد حبس صاحب مخزن لبيع سلع فاسدة بالظاهر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الظاهر، اليوم الأربعاء، حبس صاحب مخزن، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في حيازة ٢ طن سلع غذائية فاسدة، قبل بيعها في منطقة الظاهر.ونجحت حملة تموينية، في ضبط مالك مخزن يدعى "ا.ح" بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الظاهر بمحافظة القاهرة، لحجبه عن التداول كمية قدرها 2،472 طن " أرز أبيض، مكرونة، سكر، ملح طعام، بلح"، 96 عبوة زيت طعام بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.