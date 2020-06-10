توريد 135 ألف طن قمح لصوامع سوهاج

كشف المهندس محمد إبراهيم، مدير مديرية التموين بسوهاج، توريد 135 ألفا و660 طنًا و575 كيلوجرام قمح إلى صوامع المحافظة، منذ بدء موسم توريد القمح 15 أبريل الماضي، مشددا على العمل على تذليل العقبات والمعوقات، التي قد تعترض عمليات التوريد وتسهيل الإجراءات على جميع المزارعين.وأضاف إبراهيم، أنه تم توريد 25 ألفا و186 طنا و562 كيلوجرام لصومعة سوهاج، 3302 طن و964 كيلوجرام لشونة سوهاج، 1156 طنا و743 كيلوجرام لشونة طما القديمة، 925 طنا و385 كيلوجرام لشونة طما الجديدة، 7304 أطنان و861 كيلوجرام بشونة طهطا، 14 ألفا و983 طنا و178 كيلوجرام لصومعة البلينا، 72 ألفا و417 طنا و983 كيلوجرام لصومعة غرب طهطا، 10 آلاف طن و382 كيلوجرام لشون البنك الزراعي.