«خارجية النمسا» تعلن فتح حرية السفر مع 31 دولة.. الثلاثاء

أعلن وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرج، أنه اعتبارا من الثلاثاء المقبل سيتم العمل بحرية السفر لجميع دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء السويد واسبانيا والبرتغال، إضافة لبريطانيا من خارجه.وأضاف المسؤول النمساوي، في تصريحات اليوم، أن فتح الحدود يعود إلى طبيعته مرة أخرى بعد ثلاثة أشهر من فرض قيود السفر، بسبب جائحة "كورونا "، موضحا أن بلاده ستفتح حرية السفر مع 31 دولة، الثلاثاء المقبل.وأشار إلى أنه سيتم فتح الحدود مع إيطاليا بشكل كامل مع تطبيق تحذير سفر جزئي على مدينة "لومبارديا " شمال إيطاليا.وناشد الوزير النمساوي، مواطني بلاده مجددا الاعتماد على "الفطرة السليمة" والتفكير بعناية قبل اتخاذ قرار السفر في كل رحلة لأي مكان فى العالم، مشيرا إلى أن وباء كورونا لازال يجتاح العالم.