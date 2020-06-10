رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تمديد العمل بتخفيض رسوم تصاريح العمل بالأردن حتى أول يوليو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:48 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
طباعة
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان اليوم، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية "عمان"، في إطار متابعته مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول  العمل.

وفي تقريره أوضح المستشار العمالي بعمان طلعت السيد، أن وزارة العمل الأردنية قررت تمديد فترة العمل بالقرار الصادر من مجلس الوزراء والمتعلّق بتخفيض قيمة رسوم تصاريح العمل لحالتي التجديد وتغيير مكان العمل (داخل القطاع الزراعي وقطاع المخابز) حتى أول يوليو المقبل.

وبينت الوزارة أن القرار نص على تخفيض قيمة رسوم تصاريح العمل لحالات تجديد التصاريح وتغيير مكان العمل في هذين القطاعين بمقدار 200 دينار، بهدف مساعدة قطاعي الزراعة والمخابز في ظل الظروف الاقتصادية الحالية إثر جائحة كورونا، باعتبارها قطاعات مهمة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وتابعت، أن هذا القرار سيكون له آثار إيجابية على العمالة المصرية بالسماح بتجديد تصريح العمل برسوم مخفضة وتغير صاحب العمل داخل تلك القطاعات.

موضوعات متعلقة

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 10-6-2020

خالد الغندور: ما هي القيم والمبادئ التي يتفرد بها الأهلي عن غيره؟

مصر تضع 4 خطوط حمراء في مفاوضات سد النهضة

بوابة الأزهر ٢٠٢٠.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني 2020.. نتائج الأبحاث

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

«النقل العام» تنهي دراسة لرفع سعر تذكرة الأتوبيسات

مصر تضع 4 خطوط حمراء في مفاوضات سد النهضة

تعرف على موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021

«الصحة»: علاج كورونا ببلازما المتعافين مبشر جدًّا

إنفوجراف

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

أيام زمان

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

نجم الساعة

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

الصحة

هل يصيب كورونا مرضاه مرتين؟

عالم فيروسات ألماني: الكمامة قد تكون تربة خصبة للميكروبات

1.79 % من عينات دم الأطقم الطبية باليابان بها أجسام مضادة لكورونا

«ماستر كارد» تمنح «الإفريقي للسيطرة على الأمراض» 40 مليون دولار

منوعات

مصري مصاب بكورونا يبدع في رسم نفسه خلال العزل المنزلي

رابط التسجيل بالمنصة الإلكترونية للتقديم على تركيب عداد الكهرباء الكودي 2020

منة عبيد تكتب: له ما له.. فما لكم -تكأكأتم- عليه!

نباتات يمكن زراعتها في شرفة المنزل

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [4]
ماجد حبته
صداع «المستشفيات الخاصة» المزمن
القس. رفعت فكرى
دماء على الثوب الأبيض!!
لواء. محسن الفحام
إنه.. أمننا القومى
المزيد

الثقافة

«المشرب العذب».. قراءات فى الشعر العمانى لـ محمد الحضرمى

أحمد الشهاوي: كلام سليم بركات عن «درويش» مرسل.. ولا دليل عليه

محبو الشاعر محمود درويش يصفون سليم بركات بـ«الخائن»

«الكتاب العرب» مشيدة مبادرة «إعلان القاهرة»: مصر صاحبة دور محوري