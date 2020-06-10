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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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تعرف على أفضل أنواع ثمرة الفراولة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:48 م
الفراولة
الفراولة
نور أيمن
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تعد الفراولة ضمن الفواكه التي يفضلها كثيرون كونها تتميز بالطعم اللذيذ، لكن تناولها يتطلب تعلم طرق اختيار الأفضل حتى لا تضر بالصحة.

وحسب موقع "فسيولوجي توداي"، فأول شيء يجب الإنتباه إليه لون الفراولة، فكلما كان لون الثمرة أغمق، كلما احتوى على صبغة نبات الأنثوسيانين المسؤولة عن اللون الأحمر، المادة التي تحمي الجسم من الشيخوخة المبكرة، كما لها تأثير مضاد للالتهابات.

وتحصل الثمرة الغامقة على ذلك اللون من الشمس، ما يجعلها ذات قيمة غذائية عالية، وتحتوي على كمية كبيرة من فيتامين س، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية الذي في وجوده يتم امتصاص الحديد بشكل أفضل، لذلك يجب اختيار الفراولة باللون الفاقع عند شرائها، ولكن أن تكون بأكملها بنفس اللون.

رائحة الثمرة
يمكن معرفة جودة الفراولة من لونها، لكن ليس اللون دائمًا يضمن الجودة، فبعض المزارعين يستخدمون أسمدة من أجل إعطاء الثمرة مظهرًا جميلا، لذا يجب الانتباه إلى رائحة الثمرة، التركيز على جذعها للتأكد من نوعيتها، فلابد أن يكون باللون الأخضر فقط، ما يعني أنه تم قطفها من الحديقة مؤخرًا، وبالتالي تحتفظ بجميع العناصر الغذائية.

عدم وجود أسمدة
يمكن رؤية شريط أبيض على ورقة الفراولة، فهذا يدل على معالجتها باستخدام المواد الكيميائية.

كمية يجب تناولها

يجب تناول ما يقارب من 250-300 جرام في اليوم، ما يعادل كوب أو كوبين من الفراولة كحد أقصى.

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