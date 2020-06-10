تعقيم شامل.. خطة «التعليم» لإجراء امتحانات الثانوية العامة

عرضت فضائية "سكاى نيوز"، تقريرًا يكشف استعدادت وزارة التربية والتعليم لإجراء امتحانات الثانوية العامة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم خطة لإجراء امتحانات الثانوية العامة، التي تجرى الأسبوع الأخير من شهر يونيو الحالي وسط إجراءات احترازية صارمة.وكانت مصر قد علقت الدراسة منذ عدة أشهر بسبب فيروس كورونا، وتستعد مديريات التربية والتعليم بشتى محافظات الجمهورية حاليًا لعقد امتحانات الثانوية العامة 2020 المقرر انطلاقها يوم 21 يونيو 2020، حيث بدأت عمليات تجهيز اللجان وتعقيمها وبدأت بوابات التعقيم والمطهرات وأدوات مكافحة كورونا تصل للجان في بعض المحافظات.وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم تحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.وسيتم تزويد جميع اللجان التى ستُجرى بها الامتحانات ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية وكواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميًا.