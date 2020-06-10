تبرع متعافين من كورونا بـ«بلازما الدم» في الأقصر

صرح الدكتور إسماعيل العربي مدير مستشفى الأقصر الدولي، إن بنك الدم الإقليمي بالمستشفى استقبل، اليوم الأربعاء، أول متبرعين بـ"بلازما" عقب تعافيهم من فيروس كورونا، لحقن المصابين ذوي الحالات الحرجة، تلك الخطوة المستحدثة ضمن البروتوكول العلاجي.وذلك وفقًا لما استندت إليه وزارة الصحة من إعلان صدر عن هيئة الغذاء والدواء الأميركية عن إمكانية استخدام البلازما الخاصة بالمرضى المتعافين من وباء "كوفيد-19"، في علاج الحالات الحرجة، لاحتوائها على الأجسام المضادة للفيروس، مما يزيد احتمال تحسن تلك الحالات، خاصة مع الشواهد البحثية في العديد من دول العالم.وأوضح خلال تصريحات خاصة، أن المستشفى قامت بعدة خطوات استباقية قبيل بدء عملية استقبال المتبرعين، تمثلت في إجراء عملية فلترة للبيانات الخاصة بالمتعافين من فيروس كورونا، للتواصل معهم لإجراء عملية التبرع بالدم، وفصل البلازما، واستخدامها لعلاج مصابي فيروس كورونا، وذلك عقب اعتماد وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتورة هالة زايد، لهذا الأسلوب العلاجي وإدخاله ضمن البروتوكول المقدم من وزارة الصحة.وأضاف أن بنك الدم الأقليمي بقيادة الدكتور محمد عبد النعيم، قام بتسلم البيانات الخاصة بالمتعافين من فيروس كورونا ممن خضعوا للعلاج بمستشفى العزل بإسنا، وذلك عقب وصول جهاز فصل البلازما من المتعافين من فيروس كورونا لاستخدامها في علاج المصابين بالفيروس، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأشار إلى، أن بنك الدم قام بالبدء في عملية فلترة للمتعافين، ومدى قابليتهم لعملية التبرع بالدم، وانطباق كافة شروط التبرع المحددة من جانب وزارة الصحة والممثلة في أن يكون السن من 18 عاما حتى 60 عاما، وألا يقل الوزن عن 50 كيلو جراما، ونفس شروط التبرع ببلازما المتعافين هى نقس شروط التبرع بالدم.وكانت مستشفى الأقصر الدولي أعلنت وصول جهاز فصل البلازما من المتعافين من فيروس كورونا لاستخدامها في علاج المصابين بالفيروس، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأوضح مدير المركز الإقليمي لنقل الدم بالأقصر أنه يجري التنسيق للإعلان عن بداية العمل قريبا بالجهاز لاستقبال المعافين من كورونا والتنسيق عن طريق العلاقات العامة بالمركز الإقليمي لنقل الدم بالأقصر (01004579996 ـــ 01008567183).كما أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تشكيل لجنة علمية تضم استشاريين من الحميات والصدر والرعاية المركزة والطوارئ وتخصصات أخرى، وذلك للنظر فى التنسيق مع اللجنة العلمية بوزارة الصحة، ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المعتمد من وزارة الصحة، وكذلك تقييم حالات الاشتباه بمستشفى حميات الأقصر.وأضافت أنه تم تشكيل تلك اللجنة، حيث تم اعتماد بروتوكول حالات الدخول وحالات العناية المركزة، مع وضع ضوابط تشخيص الحالات من حيث الفحوصات وعمل مسحة للتحليل، وأيضا تنسيق حالات الإحالة لنزل الشباب ومستشفيات العزل، وأوضحت المديرية على أن ذلك القرار سيعمل على تخفيف الضغوط على المستشفيات، وإضفاء نوع من التنظيم ينعكس على توفير سبل الراحة للمواطنين والمرضى.