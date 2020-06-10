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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية وسويسرا يبحثان تطورات وباء كورونا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:47 م
كورونا
كورونا
أش أ
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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال اتصال هاتفي،اليوم، مع نظيره السويسري اغناسيو كاسياس، العلاقات الثانية والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزه على مختلف الأصعدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، أن الجانبين بحثا خلال الاتصال مجمل المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها تطورات وباء كورونا المستجد والجهود الدولية المبذولة حياله.

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