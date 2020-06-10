السعودية وسويسرا يبحثان تطورات وباء كورونا

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال اتصال هاتفي،اليوم، مع نظيره السويسري اغناسيو كاسياس، العلاقات الثانية والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزه على مختلف الأصعدة.وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، أن الجانبين بحثا خلال الاتصال مجمل المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها تطورات وباء كورونا المستجد والجهود الدولية المبذولة حياله.