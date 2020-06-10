البورصة تخسر 4.3 مليار جنيه بختام التعاملات

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة تباينها لدى إغلاق معاملات، اليوم الأربعاء، بدعم من عمليات تبادل المراكز الشرائية والبيعية للمستثمرين، بالإضافة إلى الضغوط البيعية على أغلبية أسهم الأسواق الكبرى والقيادية منذ نهاية معاملات أمس.وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 4.3 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 578.7 مليار جنيه.وواصل المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس 30" تراجعاته، ليفقد نحو 1.17%، بما يعادل 129.4 نقطة خسارة، لينهى تعاملاته عند مستوى 10933 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 45. 0%، بما يعادل 5.69 نقطة، لينهى التعاملات عند مستوى 1283 نقطة، ما أسهم فى ارتفاع المؤشر الأوسع نطاقًا "إى جى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 15.0%، بما يعادل 3.01 نقطة، ليغلق عند مستوى 2047 نقطة، وسط تداولات مرتفعة بلغت قيمتها نحو 917.2 مليون جنيه، وذلك بتداول نحو 291 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 34.5 ألف صفقة بيع وشراء.