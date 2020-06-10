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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الإدارات التعليمية بالوادي الجديد تستعد لبدء امتحانات الثانوية

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:43 م
صلاح مرغنى
صلاح مرغنى
أش أ
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أكد وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادى الجديد صلاح مرغنى، تخصيص لجنتين للتربية الخاصة "الصم وضعاف السمع" لشهادة الدبلوم للعام الدراسي ٢٠١٩ ٢٠٢٠، أحدهما بإدارة الخارجة التعليمية والثانية بإدارة الداخلة التعليمية وسط إتباع الإجراءات الإحترازية المشددة والوقائية لحماية الطلاب اثناء سير الامتحانات من فيروس كورونا المُستجد "كوفيد 19".

وقال إن الإدارات التعليمية تواصل الاستعدادات المختلفة لبدء امتحانات الثانوية العامة والتى ستبدأ فى 21 يونيو الجارى على مستوى 12 لجنة عامة على مستوى الإدارات التعليمية التى تضم 1914 طالبا ًوطالبة، بجانب تجهيز لجان الدبلومات الفنية، فضلا عن تجهيز اللجان لــ 14 طالبًًا في اللجنة الواحدة لضمان تباعد المسافات بين الطلاب، والوقاية من الفيروس، وهناك تواصل يومى مع مديرى الإدارات التعليمية لضمان القيام بالتعقيم المستمر للجان وتجهيزها بالكامل، وإصلاح أية أعطال فى مرافق اللجان لضمان بدء الامتحانات وسط حماية للطلاب والملاحظين.

وأوضح أنه يواصل المرور اليومي على اللجان في المراكز المختلفة للاطمئنان على اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة وتعقيم اللجان وتوفير كافة الخدمات لراحة الطلاب والملاحظين أثناء سير الامتحانات، مشيرًا إلى أن إدارة الخارجة التعليمية تضم 5 لجان، وإدارة الداخلة تضم 4 لجان، بينما توجد لجنة واحدة فقط في كل من مراكز بلاط وباريس والفرافرة، بواقع 1803 طلاب وطالبات من الطلاب النظاميين الجدد، و14 طالبا من الجدد بنظام المنازل، و7 طلاب نظاميين راسبين، و18 طالبا بنظام المنازل راسبين أيضًا من العام الماضي بإجمالي 1941 طالبا وطالبة.

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