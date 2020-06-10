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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تسمح باستقبال 243 مهاجرا مريضا من اليونان

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:41 م
مريض
مريض
وكالات
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أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر عنأن بلاده ستسمح بدخول 243 مهاجرا مريضا من القصّر من اليونان.

وذكر الوزير اليوم الأربعاء في برلين أنه إضافة إلى ذلك سيُسمح بدخول أشقاء وآباء وستة قاصرين آخرين لم يتمكنوا من الدخول مع 47 قاصرا خلال رحلة الاستقبال الأولى في أبريل الماضي.

وأوضح الوزير أن نحو عشر دول أوروبية ستسقبل مجموعات أخرى من المهاجرين.

وتعتزم الحكومة الألمانية استقبال ما يتراوح بين 350 و500 من اللاجئين القصر من اليونان، وهؤلاء القصر من مخيمات لجوء في جزر يونانية ويعانون من مرض خطير وبحاجة ماسة إلى العلاج، أو ليس لديهم مُرافق، أو تقل أعمارهم عن 14 عاما، وأغلبهم من الإناث.

وذكر زيهوفر أنه لا يوجد في اليونان الآن تقريبا قصر أقل من 14 عاما بدون مرافق، مضيفا أن ألمانيا تفضل الآن استقبال أطفال مرضى.

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