689 إصابة جديدة بكورونا فى عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، عن تسجيل 689 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 334 لعمانيين و355 لغير عمانيين.وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، أن العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 18 ألفا و887، بالإضافة إلى 84 وفاة وتماثل 4 آلاف و329 حالة للشفاء.