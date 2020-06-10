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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حقيقة وجود إصابات كورونا بمنشآت التأمين الصحى ببورسعيد

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:39 م
التأمين الصحى
التأمين الصحى
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلنت رئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنها تتابع باهتمام بالغ ما أُثير من شائعات حول ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بين العاملين بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، بمبنى مجمع هيئات التأمين الصحي الشامل، حيث تداولت شائعات بوجود 46 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من بينهم مدير فرع الهيئة ببورسعيد.

وقالت إنه حرصًا منها على التواصل مع منتفعيها وإعلاء مبدأ الشفافية في التعامل مع الأزمة الحالية التي تواجهها البلاد في مجابهة جائحة كورونا المستجد ونفيًا لما أُثير، فإن الهيئة العامة للرعاية الصحية تؤكد أنها لا تدخر جهدًا في حماية الأطقم الطبية والإدارية العامة وكذلك حماية المنتفعين والمترددين على منشآتها.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية بأنه بالفحص الدوري للعاملين بفرع الهيئة ببورسعيد، تم رصد عدد من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وعلى الفور تم التنسيق لعمل فحص الـ PCR لهؤلاء العاملين، وجاءت نتائج الفحوصات إيجابية لـ4 أفراد من العاملين، وبالتقصي فقد ثبت مخالطة بعضهم لحالات إيجابية بمحيط الأسرة، وعلى الفور تم اتخاذ إجراءات العزل المنزلي لهم حيث أن الأعراض لديهم بسيطة ولا تستدعي الحجز بمستشفى العزل.

واستكمالًا للإجراءات الفورية، قامت إدارة فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، بإجراء عمل تحليل بالكاشف السريع وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لجميع العاملين للتأكد من خلو إصابتهم بفيروس كورونا والاطمئنان على سلامتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وأعمال التطهير في مبنى مجمع الهيئات بمحافظة بورسعيد.

كما نفت الهيئة العامة للرعاية الصحية خبر إصابة مدير فرع الهيئة، مؤكدة مباشرة أعماله اليومية من فرع الهيئة ببورسعيد.

وناشدت الهيئة العامة للرعاية الصحية المواطنين بمحافظة بورسعيد بتوخي الحذر في تداول الشائعات التي من شأنها التأثير السلبي على سير العمل بفرع الهيئة ببورسعيد، واستقصاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية سواء على الصفحة الرسمية لهيئة الرعاية الصحية عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو من خلال البيانات الرسمية التي تصدرها، داعية الجميع للتكاتف في مواجهة جائحة كورونا.

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