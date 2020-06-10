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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 620 قضية بيع سجائر بأزيد من التسعيرة خلال 48 ساعة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:34 م
سجائر
سجائر
مريم جبل - عمرو المزيدي
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واصلت الإدارة العامة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية بالاشتراك مع إدارات وأقسام التموين بمديريات الأمن لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق والتهرب من سداد الرسوم الجمركية.

ونجحت خلال 48 ساعة فى ضبط 620 قضية متنوعة تضمنت "بيع بأزيد من السعر، حجب عن التداول، تهرب من سداد الرسوم الجمركية" بإجمالى مضبوطات 364033 عبوة سجائر.

ضمت المخالفات 18 قضية حجب عن التداول بإجمالى مضبوطات 264259 عبوة سجائر، 26 قضية تهرب من سداد الرسوم الجمركية بإجمالى مضبوطات 3579 عبوة سجائر، 576 قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالى مضبوطات 96195 عبوة سجائر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة للتحقيق.

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