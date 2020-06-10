ضبط 620 قضية بيع سجائر بأزيد من التسعيرة خلال 48 ساعة

واصلت الإدارة العامة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية بالاشتراك مع إدارات وأقسام التموين بمديريات الأمن لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق والتهرب من سداد الرسوم الجمركية.ونجحت خلال 48 ساعة فى ضبط 620 قضية متنوعة تضمنت "بيع بأزيد من السعر، حجب عن التداول، تهرب من سداد الرسوم الجمركية" بإجمالى مضبوطات 364033 عبوة سجائر.ضمت المخالفات 18 قضية حجب عن التداول بإجمالى مضبوطات 264259 عبوة سجائر، 26 قضية تهرب من سداد الرسوم الجمركية بإجمالى مضبوطات 3579 عبوة سجائر، 576 قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالى مضبوطات 96195 عبوة سجائر.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة للتحقيق.