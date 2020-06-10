إيبارشية طنطا تحتفل بعيد تكريس أول كنيسة في مصر

تحتفل إيبارشية طنطا وتوابعها بعيد تكريس أول كنيسة في القطر المصري باسم الشهيد العظيم مارجرجس بحصة برما والتي دشنها البابا إلكسندروس ١٩، وأعيد تدشين الكنيسة بيد القديس البابا كيرلس السادس البابا ١١٦للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل الذي يستمر أكثر من شهر وينتهى في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول.ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهى بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل فى 12 يوليوالمقبل.وتعتبر مدة صوم الرسل هى المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.