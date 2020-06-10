لا وفيات جديدة بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم، عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا في البلاد إلى 15 ألفًا و910 حالات من إجمالى عدد الإصابات البالغ 17 ألفًا و5 حالات.وقال بيان لوزارة الصحة في فيينا، إنه لم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة تتعلق بالفيروس، إلا أنه تم تشخيص 18 إصابة جديدة بالفيروس فى العاصمة فيينا خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضح أن إجمالي الإصابات في فيينا بلغ 3487 حالة، وتم شفاء 3021 حالة، بينما تم تسجيل 66 إصابة جديدة في ولاية النمسا السفلية، مشيرًا الى أن الإصابات المؤكدة الإجمالية فى الولاية زادت حالتين أمس إلى 2891 حالة.وذكر أن إجمالي عدد حالات الوفاة في النمسا بلغ 673 شخصًا بينما يتواجد 80 شخصا في المستشفيات، منها 17 حالة في العناية المركزة.