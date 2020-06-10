تغريم 69 سائق بالشرقية لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامة الواقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه تم ضبط 69 سيارة مخالفة، بين ميكروباص ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس بمدينة الزقازيق، وتغريم سائقيها لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية تنفيذًا للقرار الصادر في هذا الشأن.وأكد المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من إرتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصًا علي صحة وسلامه المواطنين وتنفيذا للإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس،والحد من انتشاره.كان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف والمتابعة الميدانية بالمحافظة بإستمرار شن الحملات المفاجئة على سائقي سيارات الأجرة والمواقف العمومية، للتأكد من إلتزام السائقين والركاب إرتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، أكد عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أنه بالإشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف تم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق، أسفرت عن ضبط 69 سيارة مخالفة وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنة 2020 بتحصيل غرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين.