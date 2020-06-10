رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الكتاب العرب» مشيدة مبادرة «إعلان القاهرة»: مصر صاحبة دور محوري

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:25 م
إعلان القاهرة
إعلان القاهرة
جمال عاشور
طباعة
ثمنت الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، المبادرة المصرية لإنهاء الصراع السياسي الليبي "إعلان القاهرة"، ومقاومة التدخل التركي في الأراضي الليبية، دعمًا لوحدة التراب العربي، ورفضًا للتدخل الأجنبي في الأراضي العربية، ولكل ما يمس استقلال ليبيا وسيادتها الشاملة على كامل أراضيها مهما كانت الذرائع والمبررات، والنابعة من الدور المحوري الكبير لمصر.

وقال أمين عام الاتحاد، في بيان، إن الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، ترى أن أي حل حقيقي لصراع سياسي بين أشقاء عرب بعامة أو بين أبناء الوطن بخاصة، لا يمكن أن يحل بالحرب بين أبناء الوطن الواحد، ولا يمكن أن ينجح بالاستقواء بغريب أو بالاعتماد على الآخر دون الشقيق العربي.

وأكدت الأمانة العامة، أن أي اختيار سياسي في ليبيا هو شأن داخلي يخص الشعب الليبي، وأنه لا سبيل لوحدة الدولة الليبية إلا عبر الحوار "الليبي-الليبي" على قاعدة السلم ونبذ الحرب، وعقد المصالحة الوطنية الشاملة بين طيوف الوطن الواحد كافة، التي تضع في اعتبارها المحافظة على المكتسبات التي تحققت للمواطن الليبي عبر المراحل التاريخية المختلفة.

وتوجهت الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على هذه المبادرة المهمة، مؤكدة أن رؤساء اتحادات الكتاب العربية يقفون يدا بيد لدعم أية مبادرة تحافظ على وحدة التراب الليبي، وتوقف نزف الدم بين أخوة نسب ودم في وطن واحد.

موضوعات متعلقة

«الكهرباء» عن زيادة الأسعار: «لو بتدفع 20 جنيه الدولة بتدفع 40»

السيسى يكرم «عم صبحى» ويلبى 3 مطالب له

خالد الغندور: ما هي القيم والمبادئ التي يتفرد بها الأهلي عن غيره؟

مقاتلات الجيش الليبى تدك مواقع المرتزقة الأتراك فى مصراتة

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

مصر تضع 4 خطوط حمراء في مفاوضات سد النهضة

تعرف على موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021

«الصحة العالمية»: حسم موقف الحج مع السعودية خلال أيام

«الصحة العالمية»: إصابات كورونا فى مصر مرتفعة لكن مستقرة

إنفوجراف

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

أيام زمان

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

نجم الساعة

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

الصحة

هل يصيب كورونا مرضاه مرتين؟

عالم فيروسات ألماني: الكمامة قد تكون تربة خصبة للميكروبات

1.79 % من عينات دم الأطقم الطبية باليابان بها أجسام مضادة لكورونا

«ماستر كارد» تمنح «الإفريقي للسيطرة على الأمراض» 40 مليون دولار

منوعات

رابط التسجيل بالمنصة الإلكترونية للتقديم على تركيب عداد الكهرباء الكودي 2020

منة عبيد تكتب: له ما له.. فما لكم -تكأكأتم- عليه!

نباتات يمكن زراعتها في شرفة المنزل

الأمير فيليب يحتفل بعيده التاسع والتسعين

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [4]
ماجد حبته
صداع «المستشفيات الخاصة» المزمن
القس. رفعت فكرى
دماء على الثوب الأبيض!!
لواء. محسن الفحام
إنه.. أمننا القومى
المزيد

الثقافة

«الكتاب العرب» مشيدة مبادرة «إعلان القاهرة»: مصر صاحبة دور محوري

غدًا عرض حفلات ختام دورات مسابقة «الصوت الذهبي»

صدور كتاب «مصر وروسيا 500 عام من التعاون»

عبده الزراع: حصد الكاتب للجوائز اعتراف بموهبته