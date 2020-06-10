«الكتاب العرب» مشيدة مبادرة «إعلان القاهرة»: مصر صاحبة دور محوري

ثمنت الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، المبادرة المصرية لإنهاء الصراع السياسي الليبي "إعلان القاهرة"، ومقاومة التدخل التركي في الأراضي الليبية، دعمًا لوحدة التراب العربي، ورفضًا للتدخل الأجنبي في الأراضي العربية، ولكل ما يمس استقلال ليبيا وسيادتها الشاملة على كامل أراضيها مهما كانت الذرائع والمبررات، والنابعة من الدور المحوري الكبير لمصر.وقال أمين عام الاتحاد، في بيان، إن الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، ترى أن أي حل حقيقي لصراع سياسي بين أشقاء عرب بعامة أو بين أبناء الوطن بخاصة، لا يمكن أن يحل بالحرب بين أبناء الوطن الواحد، ولا يمكن أن ينجح بالاستقواء بغريب أو بالاعتماد على الآخر دون الشقيق العربي.وأكدت الأمانة العامة، أن أي اختيار سياسي في ليبيا هو شأن داخلي يخص الشعب الليبي، وأنه لا سبيل لوحدة الدولة الليبية إلا عبر الحوار "الليبي-الليبي" على قاعدة السلم ونبذ الحرب، وعقد المصالحة الوطنية الشاملة بين طيوف الوطن الواحد كافة، التي تضع في اعتبارها المحافظة على المكتسبات التي تحققت للمواطن الليبي عبر المراحل التاريخية المختلفة.وتوجهت الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على هذه المبادرة المهمة، مؤكدة أن رؤساء اتحادات الكتاب العربية يقفون يدا بيد لدعم أية مبادرة تحافظ على وحدة التراب الليبي، وتوقف نزف الدم بين أخوة نسب ودم في وطن واحد.