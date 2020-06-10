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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نقيب المحامين: التعاقد على 150 ألف كمامة وتوفير العلاج لمصابى كورونا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:25 م
رجائي عطية
رجائي عطية
محمد جعفر
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عقدت لجنة طوارئ مكافحة فيروس كورونا بنقابة المحامين، برئاسة النقيب رجائي عطية، اجتماعًا بحث آخر مستجدات العمل باللجنة لخدمة المحامين، في حضور عضوي مجلس النقابة العامة محمد الكسار، وفاطمة الزهراء غنيم.

وأعلن نقيب المحامين، عن إتمام التعاقد على توريد 150 ألف كمامة للنقابة بقيمة 650 ألف جنيه، يتم توزيعها على النقابات الفرعية خلال الأيام المقبلة، لتوزع على المحامين فى المحاكم، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها أعضاء اللجنة لخدمة المحامين على مستوى الجمهورية.

وقررت اللجنة خلال الاجتماع إخطار الصيدليات المتعاقد معها بواسطة النقابة لتوفير الأدوية الخاصة لعلاج فيروس كورونا وفقًا لبروتوكول العلاج الصادر من وزارة الصحة.

وأقرت اللجنة التعاقد مع طبيب آخر بالإضافة لطبيب النقابة للرد على استفسارات المحامين الخاصة بفيروس كورونا، وتجهيز أتوبيسين من النقابة لاستخدامهم كعربتى إسعاف لنقل الزملاء المصابين بفيروس كورونا إلى المستشفيات، على أن يعمل عليها 4 سائقين لتكون متاحة على مدار الـ 24 ساعة، مع توفير معدات الوقاية للسائقين والمتمثلة في البدلة والخوذة والماسك، بالإضافة لتوفير معدات الوقاية لموظفي العلاج لتعاملهم المباشر مع المصابين وأسرهم أثناء إصدار خطابات العلاج.

ووجهت اللجنة، ببحث التعاقد مع هيئة الإسعاف لتوفير أنابيب الأكسجين التي يحتاجها المحامين المصابين بفيروس كورونا والذين يخضعون للعزل المنزلي، ومخاطبة وزارة الصحة لتوفير عدد من حقائب العلاج للمحامين المصابين الذين يخضعون للعزل المنزلي.

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