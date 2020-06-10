واشنطن تدعم النيجر بمستودع لوجيستيات لمواجهة الإرهاب

قال ايسوفو كاتامبي وزير الدفاع في النيجر، إن واشنطن سلمت بلاده 10 شاحنات لنقل الجنود، ومستودع لوجيستيات؛ لدعمها في مواجهة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي.وأشار الوزير كاتامبي إلى أن الشاحنات العشر وهي من طراز (مرسيدس اتيجو) تقدر قيمتها بحوالي مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل 626 مليون فرنك أفريقي).وأضاف أن مستودع اللوجيستيات سيقام على مساحة 300 متر مربع، ويضم قطع غيار بقيمة 430 ألف دولار أمريكي (ما يعادل 269.1 مليون فرنك أفريقي) تتضمن مخزونا من قطع غيار مركبات القوات المسلحة بما فيها المركبات المدرعة من طراز (مامبا) التي قدمت مؤخرا إلى الوحدات النيجرية المقاتلة ضمن قوة مجموعة دول الساحل (جي 5).من جانبه، أوضح اريك وايتاكر السفير الأمريكي لدى النيجر أن الولايات المتحدة الأمريكية ستساعد القوات المسلحة في النيجر على تعزيز قدراتها في تدريب ونشر جنودها من أجل إحلال الأمن والسلام في منطقة الساحل.