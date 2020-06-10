ضبط «طباخ ودي جي» في فرح خالف إجراءات مواجهة كورونا بالدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، اليوم الأربعاء، في ضبط 3 متهمين؛ لقيامهم بتجميع المواطنين وإقامة حفل زفاف بإحدى قرى مركز ميت غمر.ورصدت الأجهزة الأمنية إقامة حفل زفاف لعروسين بإحدى قرى مركز ميت غمر، وتجميع عدد من المواطنين أمام أحد المنازل، وأمكن ضبط صاحب مطعم والد العريس، وطباخ وعامل "دي جي"، لمخالفتهم قرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.يأتي ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار متهمين فيروس "كورونا"، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين.