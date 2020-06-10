«الوكيل»: تشاور الحكومات مع الغرف التجارية ضروري

أكد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، علي اهمية تشاور الحكومات مع الغرف التجارية والصناعية قبل اتخاذ القرارات المؤثرة علي الانشطة الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع جائحة كورونا وعواقبها الوخيمة، خاصة ان اعضائها لديهم معرفة بالاحتياجات الحقيقية للشركات واتصال وثيق مع كافة كيانات الأعمال المحلية أو الدولية.وقال في بيان، اليوم، أن الغرف التجارية بالتعاون مع المنظمات الدولية يمكنها التنسيق الناجح للأنشطة التجارية والصناعية بين الشمال والجنوب وتعزيز التعاون في مجال المساعدة الإنمائية، والتعاون التجاري من خلال المعارض والبعثات، والتعاون الإقليمي كمحاورين للمنظمات المتعددة الأطراف، مؤكدا انه ولعدة قرون كانت غرف التجارة محركًا أساسيًا لتنمية الملايين من الشركات وعملت مع الحكومات والمؤسسات لإيجاد حلول للتحديات المحلية والإقليمية والعالمية ودعم القطاع الخاص.وأشار إلي أن غرف التجارة حول العالم تتقاسم أهداف مشتركة مثل تسهيل التجارة وإزالة الحواجز القائمة، وتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وقد تطورت هذه الأهداف إلى شراكة استراتيجية تهدف إلى تسهيل تمويل التجارة وتقديم خدمات لتسهيل التجارة والتدريب والدعم في استكشاف الأسواق الدولية، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يحتاج إلى حزم التحفيز التي بدأتها الحكومة لدعم الاقتصاد والمنظمات، بالإضافة إلى تدابير لفتح الشركات جزئيًا وضمان الاستقرار الاقتصادي.