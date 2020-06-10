«الصناعات الطبية»: الكمامات القماش قنبلة موقوتة

قال الدكتور خالد رأفت، عضو مجلس إدارة شعبة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات، إن الكمامة القماش يمكن ارتدائها وقت الحاجة، ولكن يجب أن تكون بمواصفات معينة بحيث تكون الطبقة الداخلية تمتص الرطوبة حتى لا تصبح مصدرًا للعدوى.ونوه الدكتور خالد رأفت، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع على فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، بأنه يمكن غسل الكمامات القماش وتعقيمها، وإعادة ارتدائها 25 مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الكمامات القماش قنبلة موقوتة حال ارتدائها عقب سقوطها على الأرض دون تعقيمها، أو حال كان بها رطوبة لفترات طويلة.وأكد عضو مجلس إدارة شعبة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات، أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الرذاذ، محذرًا من ارتداء كمامة دون طبقة داخلية لمنع دخول الرذاذ، معقبًا: "هتكون هي وقلتها واحد".وعرض الإعلامي أحمد خيري، مقدم البرنامج، عددًا من الكمامات لمعرفة الفرق بين الكمامات الطبية الآمنة والمغشوشة، حيث قام بقطع كمامة فاكتشف أنها عبارة عن طبقتين فقط، مما دفع الدكتور خالد رأفت، للتأكيد على أنها غير آمنة، بينما أكد أن الكمامة التي يوجد بها طبقة داخلية من الميلتبلون لمنع دخول الرذاذ آمنه ومطابقة للمواصفات، مناشدًا المواطنين بشراء الكمامات من الشركات المعتمدة.