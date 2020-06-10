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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة 4 متهمين زوروا محررات رسمية.. 11 أكتوبر

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:16 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدى حسين، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 4 متهمين بتزوير محررات رسمية بالمقطم، إلى جلسة 11 اكتوبر؛ للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدى حسين عبدالخالق، بعضوية المستشارين محمد علوان السيد، وأسامة محمد محمد أبوصافى، محمد مصطفى البنا، بأمانة سر أحمد فهمي، محمود عبد الرشيد.

وأسندت النيابة للمتهمين "محمد.ع"، "سيد. ز"، "محمد. م"، "سراج. ا"، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول فى ارتكاب تزوير محرر رسمى وهو التوكيل رقم 376 لسنة 2015، المنسوب صدوره لمكتب توثيق المرج بطريق الاصطناع.

وذلك بأن اتفقوا معه على إنشاء المحرر على غرار المحررات الرسمية، وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات والمعلومات اللازمة لتدوينها، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

كما زورا المتهمين العقد المؤرخ فى 1 يناير 2005 لإحدى الشركات المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية بالمنتزه والمقطم، وقدموه لإحدى الجهات الحكومية مع علمهم بتزويره.

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