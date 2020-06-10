أداء صلاة الجنازة على «سائق الكهرباء» المتوفى بكورونا (صور)

قام فريق الطب الوقائي بمديرية الصحة بمحافظة مطروح، ومسئولو الجمعية الشرعية، اليوم الأربعاء، بأداء صلاة الجنازة في مستشفى مطروح العام، على إبراهيم أبو الخير السائق بشركة الكهرباء الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.وقال الدكتور محمد منصور مشرف عام الجمعية الشرعية بمطروح لـ"الدستور" إنه بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، تم تغسيله وتكفينه بالتعاون مع فريق الطب الوقائي، موضحا أنهم قاموا بالصلاة عليه قبل التوجه إلى محافظة الشرقية لدفنه.