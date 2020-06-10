خطة لتحضيرات «خالد بن الوليد» بطولة ياسر جلال

بدء بناء ديكور مكة

شهدت الساعات الماضية، تعاقد الفنان ياسر جلال رسميًا مع شركة "سينرجي" للإنتاج الفني، على بطولة مسلسل "سيف الله.. خالد بن الوليد" لتقديمه خلال الموسم الرمضاني القادم بعد نجاح تجربته الدرامية الضخمة هذا العام "الفتوة" وتحقيقه مشاهدات عالية، وذلك بدلًا من الفنان عمرو يوسف.وبعد حصول جلال على إجازته من تصوير مسلسله الرمضاني السابق "الفتوة" عكف على قراءة العمل الجديد الذي كتبه إسلام حافظ وانتهى منه خلال الفترة الماضية بعد عدة أشهر من التدقيق والبحث في المصادر، وبالفعل أعجب ياسر جلال بالسيناريو ووافق على المشاركة في التجربة الدرامية الجديدة، واتصل بالشركة المنتجة وأعلن رغبته في الوجود في العمل كما تواصل مع المخرج رؤوف عبد العزيز لإعلان موافقته.وكانت المشكلة الوحيدة في تولي جلال العمل، أنها المرة الأولى التي يتولى فيها عملًا من بطولته بعد أحد الفنانين، فقرر البحث عن طريقة جديدة على الفن المصري حتى يتسلم العمل بطريقة مشرفة، فقرر أن يذهب للفنان عمرو يوسف ويعلن أنه استأذنه وتسلم العمل منه وهو ما قابله يوسف بشكل رحب، وأعلن أنه يتمنى له النجاح وأنه سيقدم تجربة جديدة للغاية وناجحة متمنيًا له التوفيق.وأضافت المصادر، أنه بموافقة ياسر جلال واتفاقه مع عمرو يوسف على تولي المهمة بصداقة، بدأت الأطقم الفنية المسئولة عن الديكور، التواجد بمدينة الإنتاج الإعلامي لاستكمال الديكور الخاص بـ"مكة" الذي يستكمل خلال الشهر القادم، ومن المقرر أن تجمع ياسر جلال ورؤوف عبدالعزيز والمؤلف إسلام حافظ والمنتج حسام شوقي جلسة الأسبوع القادم للتحدث عن التفاصيل الجديدة للعمل وخطة التصوير في مصر، حتى عودة الطيران من أجل استكمال المشاهد الخارجية في دولة الأردن أو أي دولة أخرى يتم الاستقرار عليها كذلك باقي الفنانين الذين لم يتم اختيارهم حتى الآن وتسكين الأدوار الشرفية في العمل التي تعد الأكثر وهو ما وافق عليه عدد كبير من النجوم رغبة في التواجد في العمل.وعلى صعيد آخر بمجرد إعلان تواجد ياسر جلال في البطولة عجت وسائل التواصل الاجتماعي بالترحيب به، نظرا لنجاحه وإمكانياته التمثيلية، خاصة في مسلسلاته الأخيرة، معربين عن تمنيهم نجاحه في الدور الجديد وأنه سيكون إضافة للعمل مع المخرج رؤوف عبد العزيز والإنتاج الضخم مع شركة سينرجي.