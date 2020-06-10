سقوط تاجري مخدرات بـ450 كيلو بانجو في الإسماعيلية

نجح رجال مكافحة المخدرات في ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بحوزتهما 450 كيلو جرام لنبات البانجو في الإسماعيلية.تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط اثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهم معلومات جنائية" تخصصا فى الاتجار بنبات البانجو المخدر بكميات كبيرة وترويجه على العملاء بنطاق دائرة مركز شرطة الإسماعيلية.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية، أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحيازتهما 155 لفافة لنبات البانجو المخدر وزنت 450 كيلو جرام بقيمة مليون وربع، مبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.