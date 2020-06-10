مستشفى عزل إسنا يستعد لعلاج أول حالة بـ«البلازما»

تستعد مستشفى العزل الصحي لعلاج مصابي فيروس كورونا بإسنا لإجراء أول تعامل طبي مع مرضى كورونا بالمستشفى، من خلال الحقن بـ بلازما المتعافين، لعلاج الحالات الخطورة، تلك الخطوة المستحدثة ضمن البروتوكول العلاجي، وفقًا لما استندت إليه وزارة الصحة من إعلان صدر عن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عن إمكانية استخدام البلازما الخاصة بالمرضى المتعافين من وباء "كوفيد- 19"، في علاج الحالات الحرجة، لاحتوائها على الأجسام المضادة للفيروس، مما يزيد احتمال تحسن تلك الحالات، خاصة مع الشواهد البحثية في العديد من دول العالم.وقال الدكتور حسام فتحي، المتحدث الرسمي لمستشفى العزل الصحي بإسنا، إن المستشفى تستعد حاليًا لإجراء أول حقن بـ"البلازما" لأحد المرضى، ممن يخضون للعلاج بداخل قسم العناية المركزة، مشيرًا إلى أنه تم إخضاع المريض للعديد من الفحوصات الطبية الخاصة بمدى قابليته للحقن بالبلازما، ورفع تقرير خاص بتلك الفحوصات إلى الفريق البحثي الذي يعمل ضمن اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزير الصحة والسكان والتي تتولى وضع وتحديث بروتوكولات العلاج والإشراف على وضع وتنفيذ البروتوكولات البحثية بالتعاون مع العديد من الجهات البحثية فى العالم.وأضاف خلال تصريحات خاصة، أن العديد من المرضى ممن يتلقون العلاج بداخل المستشفى قد أبدوا استعدادهم للتبرع بالبلازما عقب تعافيهم وخروجهم من المستشفى، وذلك نظرًا لشعورهم بخطورة الموقف الراهن، وأنهم مروا بتجربة الإصابة بفيروس كورونا، وأن الواجب الإنساني يحتم عليهم إنقاذ حياة الآخرين.وأشار إلى أن أول عملية الحقن بالبلازما سوف تتم بإشراف من الدكتورة إلهام محمد مدير مستشفى العزل بإسنا واستشاري مكافحة العدوى بالأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، والدكتور شريف موسى رئيس الفريق الطبي بالمستشفى، مشيرًا إلى أن تلك الفترة تشهد أيضًا إعداد تقارير أخرى للمرضى ذوي الحالات الحرجة لرفعها للجنة العملية تمهيدًا لحقنهم بالبلازما.وأكد أن مستشفى عزل إسنا نجح في تحقيق أعلى معدل للتعافي على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب نجاح الفريق الطبي في إنهاء ورقة بحثية قام بتقديمها للجهات المعنية حول وضع بروتوكول طبي جديد للتعامل مع مرضي كورونا، وقد تم التوصل إلى هذا البروتوكول من خلال دراسة كل البروتوكولات المعتمدة رسميًّا في الصين وعدد من دول أوروبا مع مرضي كورونا، وإجراء مقارنة بها وانتقاء أهم وأقوى النقاط تأثيرًا على الحالات المصابة.