ارتفاع في أسعار الذهب بمنتصف التعاملات

ارتفاع أسعار الذهب



ارتباك في أسواق الذهب



ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في منتصف التعاملات بقيمة 3 جنيهات للعيار الواحد تأثرًا بالبورصات العالمية.وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلا على المواطنين وضبط حركة الأسواق.وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم بقيمة 3 جنيهات للعيار الواحد.وأضاف نجيب لـ"الدستور" أن أسعار الذهب ارتفعت تأثرًا بالبورصات العالمية بسبب الأحداث التي يمر بها العالم بسبب أزمة كورونا المستجد.وأوضح أن أسعار الذهب تشهد حالة من الارتباك منذ بداية أزمة كورونا بسبب إقبال المستثمرين على الذهب باعتباره ملاذا آمنا للاستثمار.وأوضح أن أسعار الذهب جاءت كالآتي:عيار 18 بسعر 660 جنيهاعيار 24 نحو 880 جنيهًاعيار 21 نحو 770 جنيهًاسعر الجنيه الذهبأما عن سعر الجنيه الذهب فسجل ارتفاعًا ووصل سعره إلى 6160 جنيهًا، فيما سجل سعر الأوقية العالمية نحو 1720 دولارا.