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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع في أسعار الذهب بمنتصف التعاملات

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:09 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
دعاء أبو العزم
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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في منتصف التعاملات بقيمة 3 جنيهات للعيار الواحد تأثرًا بالبورصات العالمية.

وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلا على المواطنين وضبط حركة الأسواق.

ارتفاع أسعار الذهب

وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم بقيمة 3 جنيهات للعيار الواحد.

وأضاف نجيب لـ"الدستور" أن أسعار الذهب ارتفعت تأثرًا بالبورصات العالمية بسبب الأحداث التي يمر بها العالم بسبب أزمة كورونا المستجد.

ارتباك في أسواق الذهب

وأوضح أن أسعار الذهب تشهد حالة من الارتباك منذ بداية أزمة كورونا بسبب إقبال المستثمرين على الذهب باعتباره ملاذا آمنا للاستثمار.

وأوضح أن أسعار الذهب جاءت كالآتي:

عيار 18 بسعر 660 جنيها

عيار 24 نحو 880 جنيهًا

عيار 21 نحو 770 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب

أما عن سعر الجنيه الذهب فسجل ارتفاعًا ووصل سعره إلى 6160 جنيهًا، فيما سجل سعر الأوقية العالمية نحو 1720 دولارا.

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