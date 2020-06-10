«البس كمامتك».. رسالة عمر كمال لـ متابعيه (صورة)

شارك الفنان عمر كمال، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة له.ووجه عمر كمال، رسالة إلى جمهوره بضرورة ارتداء الكمامة لحمايتهم من فيروس كورونا، قائلًا: "حافظ على نفسك، والبس كمامتك"، وتفاعل معه الآلاف من متابعيه.وتصدرت أغنية "شيكولاتة سايحة جوة كيك"، لعمر كمال وحسن شاكوش، قائمة "تريند" موقع "يوتيوب" واحتفى "كمال" بذلك وكتب على حسابه الرسمي: "ترند رقم 1 على مستوى مصر وترند في كل الدول العربية".وأعلن عمر كمال مؤخرًا عن مشاركة الراقصة جوهرة معه فى أغنيته المقبلة، وذلك من خلال فيديو بثه عبر حسابه على تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، لجوهرة وهى أمام الميكروفون، تؤدى المقطع الخاص بها، وتقرأ الكلمات من ورقة، حيث ستغنى باللغة العربية، رغم عدم تحدثها بها، وعلق عمر على الفيديو قائلا "عمر وجوهرة قريبا".