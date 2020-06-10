أسعار الذهب تواصل الارتفاع عالميًا

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات، اليوم، في ظل انحسار زخم الاتجاد الصعودي لأسواق الأسهم العالمية، وترقب المستثمرون نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي لمعرفة المزيد حول أداء الاقتصاد الأكبر عالميا في مواجهة تداعيات كورونا السلبية.ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2 % إلى 1725 دولارا للأوقية، في حين صعد سعر التعاملات الفورية بنحو 0.1% إلى 1716.11 دولار للأوقية، بعد تحقيق أفضل أداء يومي خلال شهر، أمس الثلاثاء.وانحسر زخم مكاسب أسواق الأسهم العالمية بعدما كانت قد بلغت أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر خلال جلسات الأسبوع الماضي، بدعم التوجه العالمي لتخفيف قيود الإغلاق وعودة النشاط الاقتصادي تدريجيا.ويرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن الاتجاه الصعودي اللافت للبورصات العالمية خلال الأسابيع الأخيرة قد يكون في طريقه للانتهاء في ظل مخاوف من استمرار ارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا في كثير من الدول.في سياق آخر، يترقب المستثمرون عن كثب نتائج اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي سوف يستمر لمدة يومين وينتهي بإعلان بيان السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم، وسط توقعات بتكرار المركزي الأمريكي التزامه بشراء كميات غير محدودة من الأصول.