بصورة من أمريكا.. السقا يحضر لعمل مع محمد سامى

أثار النجم أحمد السقا تساؤلات الكثير من متابعيه بعد نشره لصورة تحضيرية جمعته بالمخرج محمد سامي من التجهيز لأحد الأعمال الفنية الجديدة، مما جعل التكهنات تشير إلى أنه سيكون العمل الدرامي الرمضاني الجديد.وبالبحث عن الصورة، علمت "الدستور"، أن الصورة من رحلة الفنان أحمد السقا والمخرج محمد سامي إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل ما يقرب من عامين، من أجل تصوير أحد الأفلام هناك، ولكن توقف الفيلم بسبب مشكلات إنتاجية لدى الشركة وتوقف الفيلم تمامًا.وجاءت الصورة بسبب اتفاق السقا وسامي مبدئيًا على التواجد في التجربة الدرامية الرمضانية الجديدة التي سيتكون مفاجأة كبيرة، بالإضافة إلى الاتفاق على التواجد معًا في عمل سينمائي آخر بعد نجاحهما معًا في مسلسل «ولد الغلابة» رمضان قبل الماضي.