الروم الأرثوذكس تحتفل بتذكار القديس كيرلس الكبير

احتفلت بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بتذكار القديس كيرلس الكبير.وقال الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية "إيبارشية أرموبوليس" للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي باسم الكنيسة في مصر إن كنيسة الروم الأرثوذكس احتفلت أمس الثلاثاء وبطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا بتذكار القديس كيرلس الكبير بابا وبطريرك الإسكندرية.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي للكنيسة، نُشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه وبهذه المناسبة أقيم القداس الإلهي بحضور صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، وذلك دون حضور شعب أو مصلين.والقديس كيرلس ولد في الإسكندرية عام 370 م. وهو ابن أخ رئيس أساقفة الإسكندرية البابا ثيوفيلوس. تلقى تعليمًا لاهوتيًا عظيمًا. خلف عمه على عرش بطريركية الإسكندرية في ٤١٢م.ترأس البابا كيرلس المجمع المسكوني الثالث المنعقد في أفسس عام 431 م، وشارك في دحض الهرطقي نسطوريوس وبدعته، التي قال فيها إن العذراء مريم هي "والدة المسيح" وليست "والدة الإله".كتب القدّيس كيرلّس الكبير باللغة اليونانية، وقد تٌرجمت بعض أعماله إلى لغّات مختلفة من ضمنها اللغة العربيّة.رقد القديس البابا كيرلس في عام 444م.