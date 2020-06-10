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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

توريد 314160 طن قمح بالبحيرة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:04 م
قمح
قمح
نرمين محمود الدهان
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كشف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة، أنه قد تم استلام 328.947 طن قمح حتى نهاية عمل يوم الثلاثاء 9 يونيو، بالشون والصوامع بنطاق المحافظة.

وقال إنه بذلك يكون إجمالي التوريد 314160.180 طن من القمح حتى صباح اليوم الأربعاء 10 يونيو، بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والجهات المختصة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وأوضح أنه جاري متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لأستكمال إستقبال الأقماح من المزارعين، طبقًا لأسعار التوريد وفقًا لدرجة النظافة المحددة، هى ٦٧٠ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٢.٥ قيراط، و٦٨٥ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٣ قيراطا، و٧٠٠ جنية للإردب بدرجة ٢٣.٥ قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عملية التوريد.

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