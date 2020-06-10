سمية الخشاب بإطلالة جذابة على حمام السباحة (صور)

شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها، صور جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت سمية الخشاب بإطلالة جذابة على حمام السباحة، واعتمدت على شعرها منسدلا على كتفيها، ووضعت مكياج لافت أبرز جمال اطلالتها، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.يذكر أن أحدث أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.ومن ناحية أخري تم تأجيل دعوى الفنانة سمية الخشاب ضد طليقها الفنان أحمد سعد في قضية النفقة والعدة، إلى جلسة 18 يوليو المقبل، وذلك لعدم حضور طرفي الدعوى لجلسة التحقيق.