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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: لدينا خطة لاقتصاد ما بعد كورونا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:02 م
هشام توفيق
هشام توفيق
اسامة الشندويلي
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كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن اهتمام الحكومة من خلال وزارة قطاع الأعمال العام بقطاع الصادارات في مصر في ظل أزمة كورونا.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدولة داعمة للتصدير، لذلك وافقت علي إطلاق الوزارة لمبادرة جسور التي تستهدف تعزيز حركة التجارة الخارجية في إفريقيا.

وأوضح الوزير، أنه يتم الانتهاء من شركة الوساطة الإفريقية التي يشارك فيه مجموعة من ممثلي القطاع الخاص والبنوك وشركة النصر للتصدير والاستيراد، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وأشار الوزير إلى أن اقتصاد ما بعد كورونا يعزز من توجه الحكومة لدعم الصادارات، موضحا أن الوزارة أجرت لجان تسويق مركزي في الشركات القابضة من أجل دعم الترويح الجيد لمنتجات الشركات وتعزيز صاداراتها.

وأكد الوزير أن خطة الوزارة في دعم التصدير تتمثل في الترويج الأمثل للمنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة وتنمية المنتج المحلي عبر تطبيق منظومة التصنيع الجيد التي كانت غائبة عن بعض الشركات مما أعاقت حركة صادراتها في الأسواق الخارجية.

ولفت الوزير إلى أنه تم إعادة تشكيل مجلس ادارة شركة النصر للتصدير والاستيراد في إطار مواكبة التغييرات التي تحدث في تطوير منظومة دعم التصدير، بالإضافة إلي دمج شركات التجارة الخارجية في كيان النصر للتصدير والاستيراد.

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