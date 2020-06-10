تحرير 3138 مخالفة مرورية متنوعة

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، حملات مرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.وأسفرت الجهود - خلال 24 ساعة - عن ضبط 3138 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها " 672 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 120 مخالفات السير بدون تراخيص، قيادة وتسيير، 18 دراجة نارية مخالفة، 38 مخالفة موقف عشوائى".وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.