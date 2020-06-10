تفاصيل خطة الأزهر لتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات

كشف على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن تفاصيل خطة الأزهر الشريف، حول اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء إجراء امتحانات الثانوية الأزهرية لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، مضيفًا أننا نقوم بعملية تعقيم عميق للجان قبل بدء الامتحانات بـ10 أيام.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قطاع المعاهد الأزهرية يضم 365 لجنة يتم تعقيمها يوميًا، مؤكدًا أن القطاع يعمل على توفير الكمامات والكحول للطلاب والمعلمين لتخفيف العبء عليهم، موضحًا أنه توجد بوابات خاصة بعمليات تعقيم الطلاب قبل دخولهم لمبانى المعاهد.وأوضح أن عملية الكشف الحرارى تتم على الطلاب أثناء دخول اللجان وليست على الأبواب الرئيسية، مشيرًا إلى أن قطاع المعاهد الأزهرية عمل على توفير كل المطهرات والأدوات والمستلزمات الطبية الخاصة بعملية الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.